Mercado sul-coreano inicia a semana em alta A bolsa sul-coreana fechou hoje em alta de 1,13% com as compras realizadas por investidores estrangeiros. O Nikkei 225, do mercado japonês, subiu 1,12%, aos 11.161,71 pontos, o melhor fechamento desde junho de 2002, com forte demanda interna. Taiwan registrou seu terceiro pregão consecutivo em alta (+0,58%), superando a queda apresentada no período da manhã, por causa do movimento de caça por barganhas. A bolsa filipina fechou em alta de 0,11%, estimulada pela visita que o presidente dos EUA, George W. Bush, fez ao país no final de semana. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,54%; Indonésia: +0,40%; Malásia: -0,23%; Tailândia: +1,02% e Cingapura: +0,49%.