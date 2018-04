Mercado sul-coreano inicia a semana em queda A bolsa de Seul registrou alta no período da manhã estimulada pela valorização dos papéis do setor financeiro. No período da tarde, porém, os investidores perceberam a falta de fundamentos para essa alta e decidiram vender papéis. O índice Kospi encerrou o dia em -1,64% também estimulado pela queda de preços no mercado futuro. Nas Filipinas, a bolsa registrou perda de 0,15% em razão da falta de incentivos para compra. Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou estável, com baixas na maior parte dos papéis do setor bancário. Taiwan fechou em alta de 0,41% com a procura por ações do setor industrial e financeiro. Os mercados da Malásia, Tailândia e Cingapura não abriram hoje por ser feriado nacional. No intervalo do meio-dia, Hong Kong estava em baixa de -0,58% e o mercado indonésio apresentava alta de 0,78%.