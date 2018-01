Mercado taiuanês cai 1,18% A bolsa taiuanesa não manteve os ganhos da primeira metade do pregão e fechou em baixa de 1,18% nesta quarta-feira. Investidores, preocupados com a guerra no Iraque decidiram realizar lucros. Ações de empresas produtoras de aço e papel foram as que mais caíram. Em Seul, o índice Kospi teve queda de 0,43% em razão as fortes vendas realizadas por investidores estrangeiros. O mercado japonês sofreu influência da alta em Wall Street (Dow Jones: +1,67%; Nasdq: +2,78%), o que resultou na grande procura por papéis de empresas exportadoras e de alta tecnologia. Mas a queda de ações do setor bancário e outras blue chips fizeram com que o Nikkei 225 encerrasse o dia em baixa de 0,17%. A bolsa filipina sofre as conseqüências por não ter se adaptado às regras internacionais contra lavagem de dinheiro. O pregão em Manila fechou em baixa de 0,13%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,37%; Indonésia: -0,10%; Malásia: +0,31%; Tailândia: +0,52% e Cingapura: +0,62%.