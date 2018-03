Mercado taiuanês encerra o dia em queda A bolsa de Taiwan fechou hoje em queda de 1,98%, depois de quatro pregões em alta. A baixa dos principais índices de Nova York (Dow Jones: -0,32%; Nasdaq: -1,11%) e as notícias preocupantes sobre a epidemia de Sars fizeram com que os investidores deixassem o mercado. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,96%, liderado pelos papéis de empresas exportadoras, depois da alta da moeda local, o iene. O mercado filipino encerrou o dia praticamente estável, em alta de 0,04%, com os ganhos das blue chips Globe Telecom e Philippine Long Distance Telephone Co. Não houve negociações na Coréia do Sul e em Hong Kong hoje, pois é feriado nacional nesses países. Às 4h14 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Indonésia: -0,77%; Malásia: -0,39%; Tailândia: -0,20% e Cingapura: +0,66%.