Mercado taiuanês fecha em alta de 1,54% A bolsa de Taiwan fechou com seu melhor resultado em mais de quatro meses estimulada pela perspectiva de que os papéis da TSMC passarão a compor o índice de semicondutores da Filadélfia. O mercado encerrou o dia em alta de 1,54%, aos 4.878,43. Nas Filipinas, a caça por barganhas, estimulada pelo bom desempenho de Wall Street (Dow Jones: +1,42%; Nasdaq: +1,13%), resultou em valorização de 1,91%. O índice Kospi, da bolsa de Seul, subiu 1,02% seguindo Nova York e desconsiderando as preocupações sobre a ?bruxa tripla?. O Nikkei 225 teve alta de 0,32%, também na esteira dos ganhos dos principais índices americanos. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,57%; Indonésia: -2,80%; Malásia: +0,04%; Tailândia: +1,80% e Cingapura: +1,84%.