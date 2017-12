Mercado taiuanês registra alta de 2,17% A procura por papéis de tecnologia garantiu a alta de 2,17% na bolsa de Taiwan. Seul subiu 1,03% com procura por barganhas depois das recentes quedas do índice Kospi. O Nikkei 225 sofreu influência de Wall Street (Dow Jones: +0,39%; Nasdaq: +0,77%) e encerrou o dia em alta de 0,58% com a compra de blue chips de empresas de tecnologia e exportadoras, além de papéis do setor bancário. Já o pregão filipino caiu 1,02%, em correção técnica. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,61%; Indonésia: -2,24%; Malásia: -0,37%; Tailândia: +0,51% e Cingapura: +0,06%.