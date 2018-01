Mercado tem dia calmo O Brasil ficou hoje sem seu principal parâmetro de negócios, que é o mercado acionário norte-americano. Com o feriado do Memorial Day, homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial, o dia aqui seguiu ritmo próprio, com menor volume de negócios. O pacote de ajuste fiscal da Argentina - que cortou US$ 938 milhões dos gastos públicos - ficou nos parâmetros esperados, à primeira vista, e somente amanhã será possível avaliar como de fato os investidores receberão as medidas. O Brasil, por seus laços econômicos e também proximidade política, acaba sendo influenciado por qualquer problema que o vizinho enfrente. A questão é saber o efeito do ajuste lá, em termos de recessão, para tentar medir o impacto sobre as exportações brasileiras. Sem contar que o aumento de percepção de risco da Argentina - se os investidores receberem mal o pacote - também afeta o Brasil, como país emergente e sócio do Mercosul. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com alta de 1,58%, tendo oscilado de uma mínima negativa pequena, de 0,01%, quase estável, até uma máxima de 2,16%. O volume de negócios foi fraco, de apenas R$ 334 milhões, menos da metade de um pregão com volume razoável. Os investidores não quiseram se aventurar muito. O destaque continua com as ações de empresas de telecomunicações, por conta principalmente da troca de ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular por recibos de ações da espanhola Telefónica, que controla as duas empresas. Há um movimento forte no setor por parte de quem não quer realizar a troca - não quer ficar com os tais recibos - e está vendendo seus papéis para comprar de outras empresas do setor. Ou por parte dos que querem aproveitar a boa relação de troca entre os papéis nacionais e os espanhóis. Os preços das ações da Telesp hoje foram influenciados pela alta da Telefónica, de 4,6%, hoje na bolsa de Madri. As ações ordinárias da empresa subiram 1,5% e as preferenciais 2,85% na Bolsa paulista. Juros e dólar muito calmos Os segmentos de juros e dólar também tiveram um dia calmo. Os últimos negócios com dólar foram fechados com alta de 0,11% sobre o fechamento da última sexta-feira, custando R$ 1,839 na ponta de venda. O Banco Central ainda não divulgou os dados oficiais do dia, que devem sair até as 19h30. As oscilações ocorreram neste mercado, entre uma queda de 0,11% e uma alta de 0,22%, mas nada muito expressivo ou nervoso como nas semanas anteriores. No segmento de juros, as taxas de swap prefixados de um ano fecharam pagando 21,77% ao ano, com base em 252 dias úteis. A taxa ficou praticamente estável em relação ao fechamento da última sexta-feira, quando os títulos na mesma base pagavam juros de 21,74% ao ano. Esta alta não é relevante, e confirma que os investidores não quiseram arriscar posições num dia sem referencial externo. Amanhã, com a volta das bolsas norte-americanas, será possível retomar o volume de negócios.