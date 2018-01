Mercado tem dia calmo com feriado nos EUA O Independence Day em Nova York reduziu a liquidez e o mercado financeiro brasileiro teve uma segunda-feira tranquila, apesar da alta no preço do petróleo. Em Londres, o barril subiu 1,06% por causa do ataque a um oleoduto no Iraque no fim de semana e também diante da possibilidade de a companhia russa Yukos entrar em falência. A bolsa de São Paulo fechou em alta de 0,47%, , em 21.760 pontos, e o giro somou R$ 641 milhões. O dólar comercial fechou pelo quinto dia útil consecutivo em queda, de 0,59%, a R$ 3,024 - mais baixo desde 6 de maio. No mercado monetário, os contratos futuros fecharam praticamente estáveis, com ligeira tendência de baixa. O DI mais líquido na BM&F, de janeiro/2005, fechou os negócios projetando juros de 16,20%, contra 16,28% do fechamento da sexta-feira.