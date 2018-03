Mercado tem dia calmo e aguarda votação do mínimo Com o adiamento da votação do salário mínimo para esta quarta-feira, por causa da morte do presidente do PDT, Leonel Brizola, o mercado financeiro teve um dia calmo e com poucos negócios hoje. Os investidores também aguardam a decisão do Banco Central sobre a rolagem ou não da uma dívida de US$ 2,4 bilhões com vencimento dia 1º de julho. A bolsa paulista fechou hoje em baixa de 0,46%, em 20.199 pontos, com volume financeiro de apenas R$ 646 milhões. O dólar praticamente não oscilou: na mínima bateu os R$ 3,129 e na máxima, R$ 3,139. Encerrou os negócios estável, a R$ 3,134. O risco Brasil teve discreta alta de 4 pontos, para 655 pontos. Os C-Bonds, títulos da dívida mas negociados no mercado externo, registraram desvalorização de 0,2%, para 90,81 centavos de dólar. Os juros futuros também ficaram praticamente estáveis. Os contratos de janeiro terminaram em 16,89% contra 16,86% ontem.