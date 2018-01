Mercado tem dia de bolsa em alta e risco e dólar em baixa A queda no petróleo e a expectativa de bons negócios na China animaram o mercado financeiro nesta terça-feira. O dólar comercial fechou pelo terceiro dia seguido em queda, de -1,29%, a R$ 3,139. Desde quinta-feira passada, quando atingiu o maior patamar desde abril do ano passado, o dólar já recuou 2,27%. O risco Brasil encerrou em 699 pontos base, com recuo de 30 pontos em relação ao fechamento ontem. No mercado da dívida, o C-Bond teve uma alta discreta de 0,1%, para US$ 0,89. A bolsa de São Paulo encerrou o pregão em alta de 1,02%, com volume de R$ 828 milhões. Em Nova York o índice Dow Jones subiu 1,60%, enquanto a Nasdaq valorizou 2,17%. O mercado monetário teve mais um dia de queda nas taxas. Na BM&F, os DIs de janeiro caíram para 17,45%, contra 17,79% ontem.7