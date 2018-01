Mercado tem dia de fortes oscilações O mercado financeiro teve mais um dia muito nervoso. É de se destacar as perdas das Bolsas de Valores, e a alta do dólar e do juros aqui no Brasil. A onda de oscilações novamente nasceu nos Estados Unidos, onde as bolsas continuam desvalorizando. Dois motivos principais explicam a crise. Primeiro, o fato de que o Banco Central norte-americano (Federal Reserve) dá claros sinais de preocupação com relação à inflação do País. Isso reforça a expectativa de novas altas de juros. O segundo motivo é que as ações subiram muito nos últimos anos. Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve, ganhou grande notoriedade falando repetidas vezes da exuberância irracional dos mercados. Era claro que muitos investidores estavam comprando ações sem pensar na expectativa real de retorno e valorização da empresa, especialmente no caso de empresas de tecnologia e informática. Mas uma hora a exuberância acaba, e é preciso olhar a realidade. Neste momento, mais e mais analistas estão ficando conservadores nas suas recomendações, já se fala em estouro da bolha de valorização e em dificuldades para empresas de Internet captarem recursos. A falência da Boo.com, empresa de grande porte voltada para a venda de roupas de grife pela Internet, é também um sinal dos tempos que as coisas não estarão mais tão fáceis para este segmento, o que naturalmente está afetando as Bolsas. Bolsa vive dia de perdas e oscilações As fortes oscilações hoje indicam claramente o nervosismo que os investidores tiveram que enfrentar nesta segunda-feira. A Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados Unidos, que negocia ações de empresas de tecnologia e informática, fechou com queda de 0,77%, depois de oscilar entre a máxima de 0,01% e a mínima negativa de 6,42%. A Nasdaq trabalhou praticamente todo o dia com queda. No ano, o índice acumula perdas de 17,2%. Em relação ao pico de preço em março, as perdas são de 33,4%, sem dúvida uma reavaliação do mercado sobre o preço das ações. O índice Dow Jones, que reúne as ações das principais empresas da Bolsa de Nova Iorque oscilou entre a máxima positiva de 0,35% e a mínima negativa de 2,42%, fechando o dia com queda de 0,79%. A Dow Jones tem conseguido segurar mais o nível de oscilação, pela menor presença de ações de empresas de tecnologia. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou a crise da Nasdaq de perto. No fechamento do dia, as perdas foram de 3,03%, com o índice trabalhando em queda a maioria do dia. A máxima do dia foi positiva, de 0,29%, mas a mínima chegou a bater em 5,18% negativos, um momento de fortes perdas. A Bolsa paulista já acumula este ano perdas de 18,7%. Em relação ao pico de preços em março, a bolsa paulista acumula perdas de 26,7%. Alta do dólar foi muito forte O movimento do dólar hoje também surpreendeu o mercado. O comercial chegou a custar na ponta de venda R$ 1,86, o que representa uma alta de 1,03% na máxima do dia. No fechamento, a cotação estava em R$ 1,851, com valorização de 0,54%. Analistas do mercado de câmbio dizem que a cotação na casa de R$ 1,85 é suficiente para estimular as exportações, mas existem estas pressões pontuais, especialmente nos momentos de nervosismo. No mercado de juros, também pesou esta tensão. Os investidores que aplicam dinheiro em títulos prefixados pediram taxas maiores. O swap prefixado de um ano fechou pagando juros de 22,46% ao ano, considerando uma base de 252 dias úteis. Na última sexta-feira, a taxa de fechamento foi de 21,98% ao ano. E hoje os juros nestes papéis, que são bons termômetros para os juros no longo prazo, oscilaram entre 22,6% e 22,08% ao ano, trabalhando todo o dia em alta.