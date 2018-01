Mercado tem dia nervoso A vulnerabilidade da economia brasileira às oscilações dos mercados internacionais tem seu preço. Hoje, foi a vez de os ativos no Brasil - juros, dólar e Bolsas - sofrerem com análises mais duras sobre a economia na Argentina. O maior problema é a percepção que a Argentina está com dificuldades em cumprir suas metas fiscais - equilibrar melhor receitas e despesas - pelo que foi acertado com o Fundo Monetário Internacional. Daí, começam a surgir comentários mais preocupantes sobre o impacto que o aumento dos juros terá sobre o endividamento, e capacidade de pagar os compromissos sem reescalonamento. O fato é que o Brasil está muito sensível às oscilações dos mercados internacionais, seja nos Estados Unidos, seja nos mercados emergentes, por conta de sua própria fragilidade. Os chamados fundamentos estão melhores, com destaque para um melhor equilíbrio das contas públicas e controle da inflação. Mas ainda temos gargalos no mercado financeiro. O receio que o país enfrente uma saída mais forte de dólares, com pressão direta sobre a inflação, pressiona também as taxas de juros. Afinal, o governo pode querer subir os juros para evitar uma saída mais forte de capital. O quadro de incerteza é reforçado também porque o Banco Central dos Estados Unidos estará aumentando as taxas de juros na próxima terça-feira, provavelmente em 0,5 ponto percentual, para 6,5% ao ano. Veja na seqüência os números do fechamento do mercado financeiro.