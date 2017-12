Mercado tem dia tranquilo com a troca de títulos da dívida A operação de troca de dívida externa realizada hoje pelo governo não entusiasmou muito o mercado financeiro. A bolsa fechou em pequena queda de 0,08%, com volume de R$ 553 milhões. Em Nova York, o Dow Jones subiu 1,72% e a Nasdaq ganhou 1,89%. Já o C-bond se beneficiou da notícia e fechou acima dos 90,5 centavos de dólar. O dólar oscilou pouco e fechou em alta de 0,14%, a R$ 2,893. Neste mês, a moeda norte-americana acumula alta de 1,79% e, no ano, queda de 18,28%. No mercado de juros, o dia foi de baixo volume de negócios e pouca oscilação. O contrato futuro mais negociado, o de abril, fechou em 21,21%, contra 21,08% ontem.