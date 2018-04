Mercado tem dia tranqüilo e dólar cai a R$ 3,10 Hoje o mercado teve um dia tranqüilo, o que já não se via há tempos, e algumas notícias positivas permitiram uma leve queda do dólar, que fechou a R$ 3,10. O principal foi a definição da venda em leilão, via mercado, de US$ 2 bilhões para exportadores na sexta-feira. A viagem do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, a Nova York, para conversar com a comunidade financeira internacional também agradou. Até o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi elogiado na Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e arrancou aplausos dos banqueiros. Um dos principais elementos de pressão no curto prazo, que determina a alta do dólar, é o corte, estimado em 20% por Armínio Fraga, nas linhas de crédito para o Brasil. Por isso, a decisão de vender linhas de crédito a exportadores na sexta-feira agradou os investidores, e deve ter um impacto positivo. A viagem de Fraga e Malan para os Estados Unidos também pode ajudar na liberação das restrições. Eles vão apoiados no pacote de US$ 30 bilhões concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e compromissos dos principais candidatos à Presidência da República com os principais pontos do acordo: honrar contratos, manter a inflação sob controle e o superávit primário do governo em 3,75%. Analistas esperam que as linhas sejam retomadas gradualmente a partir dessas conversas. Mas a cautela ainda prevalece nesse momento decisivo da campanha eleitoral. Lula e Ciro Gomes (Frente Liberal) continuam liderando as pesquisas de intenção de votos, mas o mercado torce para o governista José Serra (PSDB/PMDB). Com o início do horário eleitoral gratuito hoje, os investidores esperam que a candidatura Serra decole, já que ele tem muito mais tempo que os demais. Mas se a reação não for rápida e vigorosa, ele não chegará ao segundo turno, já que só restam cerca de seis semanas para as eleições. Enquanto isso, os outros candidatos vêm abrandando seus discursos numa tentativa de melhorar sua aceitação por parcelas mais moderadas do eleitorado, e também pelo mercado. Ciro agregou o economista José Alexandre Scheinkman, renomado internacionalmente, à equipe que redige seu plano de governo, e Lula chegou a ser aplaudido hoje na Febraban. Amanhã termina a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), com a decisão sobre a Selic, a taxa básica referencial da economia, atualmente em 18% ao ano. Alguns analistas chegam a falar em um pequeno corte, de até 0,25 ponto porcentual, para indicar ao mercado que os atuais patamares das cotações, assim como a avaliação do cenário são descabidas. Mas a maioria acredita que a Selic será mantida em 18% por conta das oscilações do mercado nessas últimas semanas antes das eleições, especialmente com as altas cotações do dólar. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1000 nos últimos negócios do dia, em queda de 0,16% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,0600 e R$ 3,1250. Com o resultado desta terça-feira, o dólar acumula uma alta de 33,85% no ano e 8,16% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,750% ao ano, estáveis em relação a ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 24,950% ao ano, também estáveis. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,62% em 9263 pontos e volume de negócios fraco, de R$ 386 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 31,77% em 2002 e 12,47% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 12 apresentaram altas. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,32% (a 8872,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - caiu 1,29% (a 1376,59 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9788; uma alta de 0,16%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,24% (383,32 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.