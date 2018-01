Mercado tem que ficar calmo, não há crise, diz vice-líder do PT O vice-líder do governo na Câmara, deputado Professor Luizinho (PT-SP), disse que o mercado financeiro "tem que ficar calmo porque não existe crise política", mesmo após a nova reportagem trazida pela revista Época, publicada hoje, revelando que o ex-subchefe de Assuntos Parlamentares da Presidência da República Waldomiro Diniz manteve encontros com o empresário acusado de contravenção Carlinhos Cachoeira no ano passado. "A população e o mercado financeiro precisam de segurança de que o governo está investigando o caso e isso está sem feito", afirmou à Agência Estado. Segundo ele, o governo resiste à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso porque não quer a transformação do episódio em "palco de disputa política". "A CPI seria um espaço de disputa política que, aí sim, resultaria em crise política. A CPI apuraria e remeteria ao Ministério Público Federal (MPF). Ora, o MPF já acompanha, concomitantemente, as investigações da Polícia Federal, tudo de forma transparente", argumentou. O parlamentar refutou a análise de que as novas suspeitas reforçariam a tese daqueles que defendem o afastamento temporário do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. "É hora de pararem com esse oportunismo de fazer política pura, indecente. É uma indignidade tentar envolver o José Dirceu nessa história. Não há nada contra a conduta do ministro", justificou.