Mercado tem reação moderada à Argentina Os mercados apresentaram reação moderada à aprovação, pelo Senado argentino, do pacote de eliminação imediata do déficit nas contas públicas. Houve queda nas cotações do dólar e dos juros. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também teve queda, registrando o terceiro menor volume de negócios do ano. A notícia da promulgação das medidas fiscais foi bem recebida, mas ainda restam muitas dúvidas quanto à implantação das medidas, e ainda que isso ocorra, da sua eficácia. Existem enormes pressões populares contra os cortes. Amanhã serão realizadas manifestações em 50 pontos no país. E, mesmo que o governo realize todos os seus planos, existe o risco de uma forte queda na arrecadação fiscal. Na quarta-feira, será divulgado o resultado fiscal preliminar de julho, que está sendo aguardado com apreensão. O fato é que, se a receita cair muito, os cortes nos gastos podem não ser suficientes para zerar o déficit. O governo está tentando eliminar a necessidade de captação de recursos no mercado para que a confiança dos investidores seja restaurada e as taxas de juros caiam. Com isso, a retomada do crescimento econômico passa a ser uma possibilidade. Além disso, o vice-ministro de Economia, Daniel Marx, deverá ir para Washington esta semana para pedir ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e outros organismos internacionais de crédito um adiantamento de US$ 4,5 bilhões que fazem parte do pacote de auxílio financeiro de US$ 7 bilhões concedidas ao país no final do ano passado. Também há indefinições quanto à operação de troca de parte dos títulos da dívida interna (Letes) de curto prazo por outros papéis mais longos. O governo já vinha adiantando que anunciaria na semana passada a operação envolvendo US$ 1,3 bilhão dos US$ 4,2 bilhões com vencimento até o final do ano. Nesse caso, a tentativa é de garantir solvência ao país, já que a fragilidade financeira é grande e um fato pontual, como um acontecimento político, pode desencadear uma crise mais grave. Ainda assim, a percepção dos investidores é que mais um passo foi dado, mas, devido à gravidade da situação política e econômica, não há otimismo. A recessão já se arrasta por mais de três anos, e já no final do ano passado as dificuldades resultaram na aprovação de um pacote de ajuda financeira liderado pelo FMI de US$ 30 bilhões. O mercado espera resultados palpáveis. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4150, com queda de 1,83%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,630% ao ano, frente a 24,870% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,49%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,91%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,55%.