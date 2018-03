Mercado tem semana positiva e espera juros nos EUA O mercado financeiro terminou a semana já de olho na próxima, quando o Banco Central dos Estados Unidos deverá aumentar os juros básicos da economia. A decisão do Federal Reserve sairá na quarta-feira e as apostas são de uma elevação de 1% para 1,25% ao ano. Nesta sexta-feira, o dia foi de poucos negócios. A bolsa subiu 0,20%, com giro de R$ 835 milhões. O destaque foi o lançamento das ações da América Latina Logística (ALL), que registraram valorização de 13,16%. No mercado de câmbio, o dólar operou todo o dia em alta moderada e encerrou a R$ 3,111, uma alta de 0,55% em relação à véspera. O risco Brasil subiu 18 pontos, para 660 pontos. Os C Bonds, os títulos da divida brasileira mais negociados no exterior, desvalorizaram 1%, para 906 centavos de dólar. O mercado de juros teve um dia de alta, reagindo ao resultado da inflação em São Paulo. Os contratos de juros futuros para janeiro, os mais negociados na BM&F, encerraram em 16,69%, contra 16,65% de quinta-feira.