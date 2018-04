Mercado teve semana relativamente tranqüila Há alguns dias, o mercado acalmou-se. As oscilações continuam fortes, mas bem menos intensas do que na virada do mês, e as cotações têm mantido-se em patamares mais claros. Em parte, isso se deve às intervenções do Banco Central (BC) e das medidas que vêm sendo adotadas pelo governo. Mas o início do horário eleitoral e o abrandamento do discurso dos candidatos de oposição em relação à política econômica também estão surtindo efeito. Ainda assim, o nervosismo pode voltar. As intervenções do BC no mercado de câmbio nos últimos dias e o início hoje dos leilões de linhas de crédito complementares para exportadores estão ajudando a controlar o dólar. Ainda assim, a moeda norte-americana tem se mantido acima de R$ 3. O problema é que muitos investidores estrangeiros estão retirando dinheiro do País e os créditos a empresas brasileiras foi cortado, segundo estimativa do presidente do BC, Armínio Fraga, em cerca de 20%. Ou seja, não aparecem vendedores e continuam saindo recursos. O mercado espera que a situação ao menos não se agrave em função dos encontros que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e Fraga terão na segunda-feira com os principais líderes da comunidade financeira internacional, em Nova York. A principal fonte de incertezas, o cenário político, também deu uma trégua. Por um lado, ainda é cedo para avaliar o efeito do horário eleitoral gratuito, que começou na terça-feira, sobre as intenções de voto. Os mercados torcem para uma reação positiva de José Serra (PSDB/PMDB), que tem mais tempo que os demais na propaganda eleitoral. Se isso não acontecer, o nervosismo pode voltar aos negócios. Mas já se comenta que a possibilidade de vitória de um outro candidato não assusta mais tanto. Os presidenciáveis na liderança das pesquisas abrandaram muito seus discursos e já aderiram a princípios básicos de interesse dos investidores, e à medida que a posse se aproxime, em 1o de janeiro de 2003, o perfil do novo governo deve estar mais claro e pode aproximar-se do que gostariam os mercados. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1450 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,94% em relação às últimas operações de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,900% ao ano, frente a 21,910% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,81% em 9702 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,08% (a 9053,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,97% (a 1422,95 pontos). O euro fechou a US$ 0,9695; uma queda de 0,95%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta baixa de 0,49% (386,78 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.