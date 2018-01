Mercado tranquilo; dólar começa o dia perto da estabilidade O dólar começou a segunda-feira em queda bem leve. Na abertura, a queda era de 0,17%, mas ela foi diminuindo ae às 10h05 era de 0,03%, com a moeda cotada a R$ 2,985. O mercado de câmbio amanhece na expectativa de que o fluxo de recursos, que foi ligeiramente melhor na sexta-feira, permaneça assim, ou aumente. Mas isso é mais uma torcida do que uma estimativa. Um aumento de fluxo cria oportunidades de negócios, ambiente que tem sido raro nesse mercado há mais de uma semana. Os números das contas externas, melhores do que o esperado, mostram que a disposição dos estrangeiros quanto ao Brasil vai bem. Na política, o andamento das reformas é considerado positivo. Veja a cotação do dólar.