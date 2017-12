Mercado vai definir principal papel do Ibovespa Com a saída das ações da Telesp do Índice Bovespa - que mede a valorização de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, vai começar uma disputa para definir qual será o principal papel da Bolsa paulista daqui para a frente. Telemar, Petrobras e Globo Cabo - principalmente as duas primeiras - são as maiores candidatas. Nas últimas semanas, algumas dessas ações já subiram de forma significativa, porque os investidores começaram a apostar que elas ganharão maior destaque no Índice. As preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras, por exemplo, subiram 30,07% em junho. A expectativa é que esses papéis tenham participação de 10,17% no Índice. O fato de uma ação ter destaque na carteira do Ibovespa garante maior liquidez - facilidade de negociação - ao papel, uma vez que os fundos atrelados ao Ibovespa - fundos de ações passivos - costumam seguir a composição do Índice para montar suas carteiras. Com isso, há uma tendência de valorização dessa ação.