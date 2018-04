Mercado vê crescimento de 1,5% e juro a 10,50%, mostra Focus

O mercado financeiro do País reduziu mais uma vez sua estimativa de crescimento da economia em 2009 e projetou um juro de 10,50 % ao final do ano, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira. Veja também: Bolsas asiáticas fecham em queda De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Analistas consultados pelo Banco Central projetam uma expansão econômica de apenas 1,5 % para o Brasil em 2009, abaixo dos 1,7 % estimados na pesquisa anterior. No levantamento, a projeção de crescimento para 2010 foi reduzida, passando de 3,8% para 3,6 %. No caso dos juros, os analistas acreditam que a taxa básica encerrará o ano em 10,50 por cento, mesmo patamar estimado para o fechamento de 2010. Para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em março, analistas apostam que o juro será reduzido em 1 ponto percentual, para 11,75 %. Câmbio Analistas mantiveram a previsão para o patamar do dólar no fim do ano. Em levantamento realizado com cerca de 80 instituições financeiras, a mediana das previsões para o nível da moeda norte-americana no fim de 2009 permaneceu em R$ 2,30 pela quinta semana seguida. Para o fim de 2010, a previsão oscilou um centavo, de R$ 2,29 para R$ 2,28, ante iguais R$ 2,28 de um mês atrás. A previsão de câmbio médio no decorrer de 2009 seguiu em R$ 2,30. Há um mês, essa estimativa estava no patamar idêntico de R$ 2,30. Para 2010, a previsão de dólar médio ganhou um centavo, de R$ 2,24 para R$ 2,25, contra R$ 2,24 de um mês atrás. (Fernando Nakagawa, da Agência Estado)