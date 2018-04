Mercado vê fim do corte de juros

O mercado financeiro aposta que o juro básico da economia deve cair 0,50 ponto porcentual, para 8,75% ao ano, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que começa hoje e termina amanhã. Depois disso, o Brasil deve conviver com juros estáveis em 8,75% até, pelo menos, o fim do ano, segundo analistas ouvidos pelo Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo BC. Entre as razões para a interrupção no desaperto monetário estão a reação recente da inflação e a necessidade de se avaliar o impacto na economia do juro real próximo de 5%. "Há um ano, achávamos que o juro real de 5% faria a inflação explodir. Essa hipótese acabou, mas é preciso avaliar a reação da economia à nova realidade. Por isso, o BC deve interromper os cortes", diz a economista da Rosenberg & Associados, Fernanda Feil. Na pesquisa Focus, analistas aumentaram a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência no regime de metas de inflação. No levantamento, a previsão atingiu 4,53% - acima do centro da meta de 4,50%. O economista-chefe da corretora Convenção, Fernando Monteiro, manteve a aposta de corte de 0,25 ponto porcentual. Mas acredita que será a última queda do ano. Para ele, o custo de elevar os juros num ano eleitoral é muito grande. "Não queremos insinuar ingerência política na condução da estratégia monetária, pois nem o BC nem o governo merecem tal suspeita. O mercado, entretanto, cobrará maior prêmio de juros frente a uma eventual percepção de riscos de inflação no ano eleitoral, contaminando expectativas que obrigariam um ajuste maior por parte das autoridades monetárias", destacou. A economista da consultoria Tendências, Marcela Prada, considera que, depois de uma queda de cinco pontos porcentuais na Selic, o Copom pare para avaliar o efeito na atividade econômica. "Não vejo um cenário de pressão inflacionária, mas espero uma postura mais cautelosa do BC daqui para frente. Já houve uma forte redução dos juros e o impacto na atividade é defasado", ressalta . A economista prevê um PIB negativo de 0,6%.No Focus, a previsão é de um recuo de 0,34%. Esses números são pessimistas perto da estimativa de 1% do governo federal.