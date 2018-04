Mercado vê inflação menor este ano, de 3,69% pelo IPCA As instituições financeiras reduziram mais uma vez a previsão para a inflação este ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA. O IPCA é o índice oficial, utilizado pelo Banco Central para cumprir o regime de metas de inflação. A meta central deste ano é de 4,5%, com tolerância de dois pontos para cima ou para baixo. De acordo com o relatório semanal Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 30, que reúne as projeções de mais de cem instituições financeiras, a previsão para o IPCA em 2007 passou de 3,78% para 3,69%. É a terceira queda semanal registrada pela pesquisa Focus. Para 2008, no entanto, as estimativas do IPCA se mantiveram em 4%. Também ficaram estáveis as projeções para o crescimento econômico do país em 2007 e em 2008, em respectivamente 4,10% e 4%. Juros A pesquisa Focus também traz as projeções para a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano). A taxa deve chegar a dezembro deste ano em 11,25% ao ano. Para 2008, porém, o mercado ajustou suas projeções e as estimativas caiu de 10,5% para 10% ao ano. Câmbio O mercado fez uma pequena redução nas projeções para a taxa de câmbio nos fins de 2007 e 2008. A mediana das estimativas para o fechamento deste ano passou de R$ 2,06 para R$ 2,05, enquanto para o ano que vem recuou de R$ 2,13 para R$ 2,12. As projeções para a taxa média, entretanto, ficaram estáveis em R$ 2,07 em 2007 e R$ 2,11 em 2008. (com Reuters)