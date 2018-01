Mercado vive dia de cautela; bolsa cai 2,73% Um dia após os boatos sobre a demissão do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o mercado financeiro viveu uma quinta-feira de cautela. A alta dos títulos públicos norte-americano também contribuiu para inibir os negócios. A bolsa de São Paulo fechou em queda de 2,73%, nos 21.091 pontos. O volume financeiro somou R$ 1,271 bilhão. O dólar comercial operou em alta hoje e fechou cotado a R$ 2,932 (+0,45%). Perto das 19h, o risco Brasil subia 26 pontos, para 544 e o C-Bond registrava desvalorização de 1,1%, cotado a US$ 0,96. Os juros futuros não acompanharam o mau humor dos demais mercados e os DIs permaneceram próximos ao fechamento de ontem.