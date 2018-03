Mercado volta a reduzir projeções de inflação A expectativa de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2003 recuou de 12,43% para 12,19% em pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de cem instituições financeiras e empresas de consultoria. A queda foi a segunda consecutiva registrada pelo BC e levou o porcentual para o nível mais baixo desde a pesquisa divulgada em 21 de fevereiro. A estimativa de IPCA para 2003 continua num patamar superior aos 8,5% de meta fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para este ano. A projeção para o IPCA em 12 meses, além disso, está acima das estimativas de 8% para a inflação em 12 meses ao final do primeiro trimestre de 2004 contida no Relatório de Inflação, divulgado em dezembro do ano passado. A projeção feita naquela época tinha como pressupostos uma taxa de juros de 25% ao ano e o dólar a R$ 3,55. As estimativas de IPCA para 2004 continuaram estacionadas em 8%, um porcentual maior que a meta de 5,5%. A pesquisa captou ainda uma redução das expectativas de IPCA para março de 0,90% para 0,85% e uma manutenção das estimativas de abril nos mesmos 0,70% do levantamento divulgado na semana passada. As previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2003 caíram de 2% para 1,98%, ficando mais distantes dos 2,4% projetados no Relatório de Inflação e dos 2,8% da segunda revisão do acordo com o FMI. A projeção de crescimento para o próximo ano permaneceu estável em 3%. As expectativas de mercado para a taxa Selic ao final do ano continuaram estáveis em 22%, mesmo depois da decisão do Copom de colocar um viés de alta para os juros de básicos (hoje em 26,5% ao ano). As estimativas para o final de 2004 também não se alteraram e continuaram nos mesmos 18% da pesquisa divulgada na segunda-feira da semana passada. As projeções para a taxa de câmbio no fim deste ano caíram de R$ 3,61 para R$ 3,60 e as estimativas de 2004 recuaram de R$ 3,79 para R$ 3,75.