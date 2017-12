Mercado: volume fraco e relativa estabilidade Os mercados de dólar e juros nessa terça-feira apresentaram volume de negócios bastante fraco. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) até que apresentou números razoáveis, R$ 584 milhões, fechando em alta de 0,97%. Não se espera que haja grandes oscilações nessa semana, pois além do marasmo dessa semana entre Natal e ano novo, ontem foi feriado e na sexta-feira os bancos fecham para balanço anual. Com a falta de novidades no noticiário, os mercados apresentaram poucas variações nas cotações. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,900% ao ano, frente a 16,910% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,9630, com alta de 0,15%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,53%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,93%.