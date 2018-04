Mercadorias apreendidas vão a leilão no Porto de Santos A Receita Federal realiza hoje um leilão de mercadorias apreendidas, no Porto de Santos. O leilão será conduzido pela Alfândega do porto e deverão ser ofertados 160 lotes avaliados em R$ 5,8 milhões. São produtos químicos, têxteis, componentes automotivos e vestuário. O leilão começa às 10 horas, no Terminal Turístico de Passageiros, na Avenida Cândido Gafrée, s/n.º. As mercadorias podem ser examinadas nos armazéns indicados no edital, que está à disposição no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br.