Mercados à espera de fatos novos no exterior O mercado financeiro mantêm-se em compasso de espera. As perspectivas em relação à Argentina continuam muito incertas. Os investidores aguardam o anúncio de novas medidas econômicas para o país vizinho, mas isso depende de acordos entre o governo Fernando De la Rúa e os governadores de províncias, já que exigirá corte de gastos e repasse de recursos. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, os governadores da Aliança e do Partido Justicialista passaram boa parte da noite discutindo com o governo as possibilidades de se chegar a um entendimento sobre os cortes no valor da co-participação que é enviado todo mês pela Nação às províncias. Eles fizeram exigências para que um acordo fosse fechado. Ontem o presidente De la Rúa admitiu pela primeira vez a possibilidade de dolarização da economia. Esta decisão, segundo analistas e o próprio governo argentino, seria menos drástica para o país do que a desvalorização do peso argentino. Nos Estados Unidos, cresce o temor dos norte-americanos em relação à possibilidade de novos ataques terroristas, principalmente com o aumento do número de casos de antraz, que agora ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos. Veja os números do mercado O dólar comercial está cotado a R$ 2,7670 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,25%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,44%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,990% ao ano, frente a 23,050% ao ano ontem.