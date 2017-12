Mercados abrem ainda mais pessimistas O resultado do leilão de ontem de títulos do governo argentino foi desastroso para os mercados. Mesmo com o apelo do ministro da Economia, Domingo Cavallo, para que as taxas ficassem baixas, os juros internos dispararam. As repercussões ontem já foram muito negativas no Brasil e na Argentina, mas o início da manhã traz números alarmantes. Hoje certamente será um dia muito nervoso para os investidores. O valor dos títulos externos argentinos está despencando e o risco país, que já era considerado altíssimo ontem por exceder os 1200 pontos base, abriu a 1315 pontos hoje (entenda o risco país no link abaixo). O dólar e os juros no Brasil seguem a alta, e o mercado já trabalha com a possibilidade de intervenção do Banco Central no câmbio e choque nos juros. A questão agora é como os governos - em Brasília e Buenos Aires - administrarão a crise nos próximos meses. Estima-se que vencerão US$ 1,2 bilhões da dívida pública argentina até as eleições legislativas de 14 de outubro, o que será difícil de financiar no mercado, haja vista as dificuldades enfrentadas ontem. Analistas ouvidos pela Agência Estado já falam em um colapso argentino até o final do ano. Cavallo apareceu hoje em um programa matinal de televisão tentando tranqüilizar os mercados, mas aparentemente sem sucesso. Não se acredita que o governo tenha força para implantar medidas necessárias para acalmar a situação e promover a retomada econômica. O presidente Fernando de la Rúa fala em cortes de US$2 bilhões das contas públicas, o que é cada vez mais improvável no atual cenário, especialmente dados os conflitos políticos. A campanha para as eleições parlamentares de outubro em meio ao cansaço de mais de três anos em recessão estão precipitando a desunião nacional e minando a governabilidade do país. A crise é estrutural e se arrasta há anos Em artigo no jornal britânico Financial Times de hoje, o economista Rudiger Dornbusch alerta os investidores para os riscos de aplicar na América Latina, prevendo o colapso argentino. Ele ressalta que, além do câmbio sobrevalorizado, há outros elementos ainda mais importantes para a crise que o país vive: um longo período sem investimentos, reforma fiscal incompleta e profundas divisões políticas. O mercado espera uma moratória unilateral da dívida externa - leia-se calote - e algum tipo de reforma no regime cambial. A primeira medida abala drasticamente a credibilidade do país e reduz a entrada de recursos externos. E a segunda teria efeitos desastrosos. O câmbio, atrelado ao dólar há dez anos, acumula forte valorização, o que compromete a competitividade dos produtos argentinos e emperra a economia. Mas as dívidas do governo e das empresas estão em sua maior parte denominadas na moeda norte-americana, que ficariam muito mais elevadas no caso de uma desvalorização do peso. A situação é grave há anos, e é cada vez mais insustentável. Abertura dos mercados Às 10h38, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5550, com alta de 2,53%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 28,453% ao ano, frente a 27,095% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) já operava em queda de 0,99%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava em queda de 3,71%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava praticamente estável, em queda de 0,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,77%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.