Mercados abrem apáticos com feriado nos EUA Os investidores iniciam o dia esperando um dia apático, pois é feriado nos EUA no dia 3 de setembro (Dia do Trabalho) e, além de não funcionarem na segunda-feira, os mercados locais fecham hoje mais cedo. Com isso, o volume de negócios tendem a cair. Além disso, não se esperam muitas novidades e as cotações estão oscilando próximas dos fechamentos de ontem. Hoje o governo argentino anunciará a carta de intenções referente ao acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Haverá alguns detalhes ainda desconhecidos, mas não se espera nada drástico. A maior parte dos recursos deve ser usada para reforçar as reservas do Banco Central e já se sabe que grande parte dos pontos trata do cumprimento do programa de eliminação imediata do déficit fiscal. Na virada do mês, os dados mais aguardados são os resultados das contas públicas argentinas. Analistas ouvidos pela imprensa argentina acreditam que a arrecadação deve apresentar queda em relação a agosto de 2000, mas crescimento em relação ao mês passado. As medidas de cortes de gastos devem começar a surtir efeito, e é possível que as metas do governo para esse mês sejam cumpridas, o que seria uma grande vitória para a administração do presidente Fernando de la Rúa. Os primeiros números só devem sair na semana que vem. Números dos mercados Às 10:30, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5540, com alta de 0,87%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 23,270% ao ano, frente a 23,320% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,16%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,09%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,18%.