Mercados aguardam dados norte-americanos Os mercados continuam atentos à situação argentina enquanto esperam por números que serão divulgados sobre a economia norte-americana ainda hoje. Às 17h (horário de Brasília), o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) divulgará o "livro bege", sumário sobre as condições da economia norte-americana. Estes dados serão usados como base para reavaliação das taxas de juros norte-americanas, em reunião a ser realizada pelo Fed, em 11 de dezembro (veja mais informações no link abaixo). Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os investidores continuaram se desfazendo das ações para embolsar lucros usando como pretexto a indefinição no mercado externo e a possibilidade de aperto monetário no ano que vem. Na mínima da manhã, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - apresentava queda de 1,98% e às 15h ampliou a queda para 2,05%. O volume de negócios na primeira parte do pregão foi de R$ 250,3 milhões. O dólar comercial está cotado a R$ 2,4890 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,69% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 21,080% ao ano, frente a 20,500% ao ano ontem. As bolsas de Nova York operam em baixa. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em baixa de 0,94%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 0,62%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 1,22%.