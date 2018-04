Mercados aguardam decisão do Copom Os investidores continuam divididos em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que será divulgada hoje após o fechamento dos mercados. O Comitê está reavaliando a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em 18,5% ao ano. As apostas dividem-se entre uma manutenção dos juros ou um corte de 0,25 ponto porcentual. Mas, nos negócios entre investidores, as taxas projetam uma perspectiva de queda. Os contratos de DI futuro com vencimento em maio, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas 18,290% ao ano, frente 18,310% ao ano. Já os contratos com vencimento em junho têm taxas de 18,280% ao ano - estável em relação ao fechamento de ontem. Para alguns analistas, o anúncio feito ontem pelo governo sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compensar as perdas com a arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em junho pode levar o Banco Central (BC) a continuar baixando a taxa Selic. Segundo esses analistas, o aumento do IOF - ainda não está definida a alíquota e o prazo de vigência - tem um viés recessivo na medida em que aumenta o custo dos empréstimos (veja mais informações no link abaixo). O corte da Selic agora neutralizaria esse custo. No entanto, os que defendem a manutenção da Selic argumentam que o aumento do IOF só deverá entrar em vigor em junho e, portanto, o BC pode guardar munição para amenizar o impacto do IOF no custo do dinheiro. Além disso, argumentam que o BC manterá a taxa inalterada para observar ainda mais um pouco o comportamento do petróleo no mercado internacional antes de partir para novo recuo dos juros. Veja os números do mercado A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,33%. O volume de negócios está em R$ 535 milhões. O dólar comercial está cotado a R$ 2,3230 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,09%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,59%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava baixa de 0,35%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,86%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.