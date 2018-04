Mercados aguardam decisão do FMI até amanhã Os investidores mantêm as atenções voltadas para o encaminhamento das conversações entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo brasileiro. Ontem, interpretações dos mercados sobre as reações do secretário de Assuntos Internacionais do Ministérios da Fazenda, Marcos Caramuru, às indagações de jornalistas sobre o prazo para o anúncio do pacote foram usadas como justificativa para a queda do dólar. Ao ser questionado sobre novidades nas próximas 48 horas, Caramuru teria sorrido, o que sinalizaria uma resposta positiva. Mas, segundo alguns analistas, o otimismo tem outra explicação. Há quem diga que integrantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegaram a "sondar" instituições estrangeiras que atuam no Brasil sobre a expectativa dos mercados para o pacote de ajuda. Essa sondagem foi vista como um sinal muito positivo de que o encaminhamento das negociações tende a ser favorável ao Brasil. De qualquer forma, o dólar encerrou o dia em um patamar ainda muito elevado - R$ 3,1150 -, em queda de 1,58% em relação ao dia anterior, mas acumulando uma valorização de 34,50% nesse ano. O fato é que, diante das incertezas em relação à sucessão presidencial e à forma como o novo governo vai administrar a dívida pública , as empresas têm tido dificuldades para captar recursos no exterior. Com isso, o fluxo de dólares para o País permanece escasso, o que contribui para a pressão de alta sobre a moeda norte-americana. Investidor deve manter a cautela A expectativa em relação à ajuda do FMI também contribui para esse cenário de incertezas. A expectativa dos analistas é de que as negociações cheguem ao fim até quinta-feira. Vale lembrar que a não confirmação desse prazo pode trazer forte instabilidade para os mercados, dado que a partir da próxima semana o Fundo entra em recesso e a retomada das negociações seria possível apenas no próximo mês. Para o investidor, o momento é de muita cautela na escolha de suas aplicações. Se o dinheiro investido será usado para o pagamento de contas, esse cuidado deve ser ainda maior e o investidor deve optar pelas alternativas com menor risco, como os fundos referenciados DI (pós-fixados). Para quem tem dívidas em dólar ou pretende viajar ao exterior, o melhor é atrelar seus rendimentos à moeda norte-americana. Já a compra de ações deve ser usada como diversificação de investimento, sendo que apenas a parcela de recursos que não tem uma data definida para resgate deve ser direcionada para esse segmento. Não deixe de ver no link abaixo dicas completas sobre investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.