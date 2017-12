Mercados aguardam fatos novos na Argentina Depois da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto porcentual, em sintonia com as apostas da maioria dos analistas (mais informações no link abaixo), o mercado financeiro começa o dia na expectativa pelo anúncio da operação de troca (swap) dos títulos da dívida argentina de curto prazo por papéis com vencimento mais longo. Segundo apuração da correspondente Marina Guimarães junto a fontes do mercado, a operação deve ser anunciada a partir das 17h, na sede da Bolsa de Comércio de Buenos Aires. Ontem, a Securities & Exchange Comission (SEC) - órgão semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil - aprovou a operação e falta agora o encaminhamento da decisão ao ministério de Economia. O ministério ainda não confirmou o anúncio hoje. O dólar abriu em queda e há pouco estava cotado a R$ 2,3390 na ponta de venda dos negócios - baixa de 0,30% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,39%. Ajustando-se à decisão do Comitê de elevar a taxa Selic para 16,75% ao ano, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,400% ao ano, frente a 23,000% ao ano ontem. Crise política No cenário interno, o racionamento de energia é o principal foco de atenção dos investidores (veja as últimas informações no link abaixo). Em relação à crise política, após a aprovação da abertura do processo de cassação dos senadores Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) e José Roberto Arruda (sem partido-DF), é grande a expectativa de renúncia dos políticos. Há pouco, segundo apurou a repórter Cida Fontes, a assessoria de Arruda confirmou que o senador anunciará daqui a pouco sua renúncia em discurso que fará na Tribuna do Senado. Ele afirmará que houve pré-julgamento do Conselho de Ética e que a pena já foi determinada e, portanto, não adianta mais esperar. Segundo Arruda, o que mudaria esse resultado seria um acordo do qual ele não aceita participar. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.