Mercados aguardam fatos novos na Argentina A imprensa argentina volta a antecipar notícias sobre o pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país. Desta vez, o jornal Clarín, com base em uma fonte diplomática, confirmou que o prazo para a conclusão das negociações entre o Fundo e a Argentina deve sair nas próximas 48 horas. Do lado do FMI, nenhuma confirmação da notícia. Pelo contrário, em nota à imprensa divulgada ontem, o diretor de Relações Externas da Instituição, Thomas C. Dawson, afirmou que "nada tem a acrescentar sobre as discussões da diretoria. A nota termina com a mesma informação anunciada pelo Fundo na noite de domingo: "O FMI continua a trabalhar com as autoridades da Argentina num programa que ajudará o país a retomar o crescimento econômico sustentado". Mas o mercado financeiro começou o dia tranqüilo diante da possibilidade de que, desta vez, a imprensa argentina esteja com a razão. Os principais títulos da dívida brasileira (C-Bonds) estão cotados a 70,750 centavos por dólar, com valorização de 0,35%. Já os papéis da dívida argentina (FRBs) são vendidos a 69,500 centavos por dólar, estáveis em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de câmbio, a moeda norte-americana está cotada a R$ 2,5230 nna ponta de venda dos negócios, com alta de 0,16% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,30%. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,100% ao ano, frente a 23,950% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,09%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,19%. Fed e Copom decidem juros nos EUA e Brasil No início da tarde, o Banco Central dos Estados Unidos deve divulgar sua decisão sobre a taxa de juros básica do país. A maioria dos analistas espera por uma redução de 0,25 ponto porcentual, levando a taxa para 3,5% ao ano. No Brasil, a expectativa é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deixa a taxa básica de juros (Selic) estável em 19% ao ano. A reunião do Comitê começa hoje, mas a decisão deverá ser divulgada amanhã, após o fechamento dos mercados. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.