Mercados aguardam medidas da Argentina Sem grandes novidades vindas da Argentina, os mercados seguem cautelos e apreensivos com relação à situação do país vizinho. Somente a provação do pacote de ajuste fiscal pelo senado neste final de semana não foi suficiente para acalmar os ânimos por mais um dia e as cotações registraram nesta manhã grande volatilidade. O dólar oscilou entre a mínima de R$ 2,414 (queda de 0,04%) e a máxima de R$ 2,449 (alta de 1,41%). Os operadores também atribuem a instabilidade do câmbio a um forte giro que teria por trás o interesse das instituições em defender as suas posições na BM&F. Isso porque o Ptax de hoje será usado para a liquidação dos contratos de agosto, que vencem amanhã. Passada a aprovação do pacote, a dúvida agora é com relação à capacidade do governo de la Rúa em implantar as medidas, que devem enfrentar forte pressão popular e política. Além disso, o principal problema enfrentado pela economia argentina, que é a estagnação, não seria resolvido com ajuste das contas públicas. Dessa forma, o risco de uma piora irreparável da crise argentina - desvalorização da moeda e declaração de moratória - não está afastado. Para minimizar esse risco, o governo argentino estaria tentando adiantar a liberação de recursos da ordem de US$ 7 bilhões a US$ 8 bilhões junto ao G7 e outros organismos internacionais. Segundo os jornais argentinos de hoje, o ministro Domingo Cavallo deve viajar ao exterior para tentar levantar esses recursos, mas até agora não há confirmação oficial sobre essa viagem. Ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) emitiu uma nota apoiando a aprovação da lei de déficit zero aprovada pelos senadores. Cotações dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4430, com alta de 1,16%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? pagavam juros de 24,980% ao ano, frente a 24,630% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,19%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,83%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? estava em alta de 1,66%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? operava em alta de 1,53%.