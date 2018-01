Mercados aguardam números dos EUA Apesar da tendência positiva para o mercado financeiro no Brasil e de uma possibilidade de descolamento da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em relação à Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet -, os investidores devem ficar atentos aos números que serão divulgados nos EUA hoje - o PPI (inflação ao produtor) e o índice de vendas no varejo. Os números são sinais do ritmo do desaquecimento da economia norte-americana. Caso fiquem muito fracos, podem indicar uma maior desaceleração da economia. É esse cenário que deve definir a continuidade de novos cortes de juros nos Estados Unidos. A próxima reunião do banco central norte-americano (FED) acontece no dia 31 de janeiro e aumentam as apostas em mais um corte. No início de janeiro, o FED fez o primeiro corte, reduzindo a taxa de 6,5% ao ano para 6,0% ao ano. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para reavaliar as taxas de juros no Brasil. A Selic - taxa básica de juros - está em 15,75% ao ano e há uma forte expectativa dos analistas de que o Comitê promoverá mais um corte na taxa. Os analistas não têm um consenso sobre de quanto será essa redução. As apostas variam entre 0,25; 0,50; ou 0,75 pontos porcentuais. Apesar de já ser esperado, o índice de inflação referente ao ano passado, ficou dentro da meta de 6%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como base para a meta de inflação, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 5,97%. Veja como estão os mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,86%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9540 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,10% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,110% ao ano, frente a 16,100% ao ano ontem.