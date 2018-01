Mercados aguardam os termos do acordo O mercado financeiro no Brasil aguarda os termos do pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil. Os detalhes devem ser anunciados hoje em entrevista coletiva, às 14h30, pelos ministros Pedro Malan (Fazenda) e Martus Tavares (Planejamento). O novo acordo, anunciado na sexta-feira, após os fechamentos dos mercados, prevê recursos da ordem de US$ 15 bilhões. Deste total, deve ser descontado US$ 1,2 bilhão que o País receberia do FMI até dezembro, sendo que a primeira parcela, de US$ 4,6 bilhões, deve ser liberada até setembro. Em clima de expectativa, o dólar mantém-se em queda desde a abertura dos negócios. Há pouco, estava cotado a R$ 2,4430 na ponta de venda, com queda de 0,73% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,13%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,900% ao ano, frente a 24,200% ao ano ontem. Alguns detalhes do acordo já foram antecipados por uma fonte oficial do Governo à reportagem da Agência Estado. Para receber os recursos, o Brasil deverá ampliar o superávit primário - receita menos despesas não financeiras - das contas públicas neste ano. Prevê-se que este aumento seja de 3% para cerca de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e de 3% para 3,5% em 2002. Em relação às metas de inflação, não são previstas alterações nas metas de inflação - 3,5% em 2002 e 3,25% em 2003. Para os analistas, o ponto mais importante a ser observado neste acordo é o volume de dólares que ficará disponível para intervenções no mercado de câmbio, a fim de conter uma alta explosiva do dólar e tranqüilizar os investidores. A estimativa é de que este total seja de US$ 5 bilhões, com a redução do limite de reservas cambias de US$ 25 bilhões para US$ 20 bilhões. Os especialistas não acreditam que este acordo deixe o Brasil imune às turbulências na Argentina, mas pode diminuir este contágio (veja mais informações no link abaixo). Um teste sobre a visão dos investidores em relação às tendências para o mercado financeiro no Brasil deve ser visto hoje com o leilão de títulos prefixados. O lote será pequeno, de R$ 500 milhões, com vencimento em janeiro de 2002. Desde o dia 3 de julho, o Tesouro Nacional não ofertava este tipo de papéis ao mercado, limitando-se apenas aos papéis pós-fixados, em virtude das altas taxas de juros negociadas nos títulos prefixados. Argentina O dia na Argentina começou com bloqueio de avenidas, ruas, rodovias, estradas e pontes estratégicos em todo o país por um período de 48 horas, segundo apurou a correspondente em Buenos Aires, Marina Guimarães. A população manifesta-se contra o pacote que pode levar o país ao déficit zero, com corte de 13% dos salários de servidores e aposentadorias entre agosto e setembro e aumento para 20% nos últimos meses do ano. Outro ponto cada vez mais preocupante para a Argentina é o nível das reservas internacionais. Desde o dia 2 de março, com o agravamento de suas condições do país vizinho, até a última quinta-feira, as reservas caíram de US$ 34,6 bilhões para US$ 20,87 bilhões. No início da manhã, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires estava em alta de 0,93%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registrava queda de 0,32%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,93%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.