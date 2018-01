Mercados aguardam pacote argentino ainda hoje O governo argentino informou que pretende divulgar ainda hoje o pacote de medidas econômicas. O nervosismo dos investidores em relação ao país vizinho ganhou força com novos boatos sobre a saída do ministro da Economia Domingo Cavallo e a notícia de que o governador de Buenos Aires estaria disposto a entrar na Justiça contra o governo central para garantir o cumprimento dos pagamentos da dívida com as províncias. Agora no início da tarde, os governadores chegavam na Casa Rosada para uma reunião com o presidente Fernando De la Rúa, que mais uma vez vai tentar fechar um acordo sobre o repasse de verbas. Esses rumores derrubaram o preço dos títulos da dívida argentina. Há pouco, os principais papéis (FRBs) estavam cotados a 52,000 centavos por dólar, com queda de 3,70% em relação aos últimos negócios de ontem. A deterioração das expectativas fez o risco país explodir novamente, atingindo a marca recorde de 2.244 pontos base. Os investidores temem que o pacote a ser anunciado traga medidas insuficientes para resolver a crise que tomou conta do país. Economia norte-americana Nos Estados Unidos, os investidores reagiram mal a alguns dados econômicos divulgados nesta manhã. O índice nacional de atividade industrial de outubro da Associação Nacional dos Gerentes de Compras (NAPM) recuou para 39,8 em outubro ante 47,0 em setembro, o que sinaliza desaceleração da economia do país. Os analistas esperavam uma retração do NAPM para 44. Também saíram os dados sobre gastos com consumo em outubro, que caíram 1,8%, superando as estimativas. Para contrabalançar um pouco a bateria de dados negativos, o número de pedidos de auxílio-desemprego teve redução de 10 mil na última semana, para 499 mil, contra uma estimativa de queda menor, de 4 mil. Veja os números do mercado financeiro Apesar disso, as bolsas em Nova York operam em alta. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,76%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 1,39%. No Brasil, o dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,6890, com queda de 0,37%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,470% ao ano, frente a 23,530% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,88%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.