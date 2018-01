Mercados ainda aguardam detalhes na Argentina As incertezas e o clima de cautela permanecem no mercado financeiro diante da falta de detalhes sobre o acordo do Fundo Monetário Internacional (FMI) com a Argentina. O que se sabe é que a primeira parte de recursos - US$ 5 bilhões de um total de US$ 8 bilhões que serão liberados no início de setembro - será usada para recompor as reservas do país. O governo argentino pretende diminuir a desconfiança dos investidores em relação à capacidade financeira do país. Desde o início de julho, as reservas internacionais da Argentina perderam US$ 8,3 bilhões. Isso significa uma redução de 29%. Mas os investidores querem saber como a Argentina vai conseguir cumprir a principal exigência do FMI: o déficit zero para o governo central e para as províncias. Também é duvida para os analistas como o país vizinho vai renegociar suas dívidas, já que a liberação da outra parcela de recursos, de US$ 3 bilhões, está condicionada a esta reestruturação. Ontem, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, não deu nenhum esclarecimento neste sentido. Ele afirma que não haverá um processo de reestruturação, mas sim operações voluntárias com o objetivo de reduzir permanentemente o custo da dívida. Nada esclarecedor, segundo os analistas. Internamente, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu por uma manutenção da Selic, a taxa básica referencial de juros, em 19% ao ano, sem adoção de viés, o que significa que a taxa será reavaliada apenas na próxima reunião, nos dias 18 e 19 de setembro. A decisão já era esperada pela maioria dos analistas e não provou nenhuma reação nos mercados (veja mais informações no link abaixo). Veja como está o mercado financeiro No mercado de câmbio, o dólar comercial está cotado a R$ 2,5220 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,04% em relação ao fechamento das operações ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com baixa de 0,44%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,650% ao ano, frente a 23,830% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera estável em relação ao fechamento de ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,06%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,71%. Há pouco, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 77,750 centavos por dólar, com valorização de 1,63%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 73,000 centavos por dólar, com queda de 0,51% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.