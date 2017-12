Mercados, ainda cautelosos, recuperam-se A evolução do quadro político deve manter o mercado em cautela, deteriorado pelo noticiário sobre as relações entre o ex-secretário Eduardo Jorge, o juiz Nicolau e o senador Estevão. Ontem, o presidente Fernando Henrique divulgou nota pedindo apuração rigorosa das denúncias e punição aos eventuais culpados, mas isto não parece ter sido suficiente para acalmar os investidores, que devem aguardar o desenrolar dos fatos para adotarem uma posição definitiva. Por ora, o fato de o governo estar conseguindo evitar uma CPI ajuda a reduzir a tensão do mercado. Bolsa reage, mas continua cautelosa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu com leve valorização positiva hoje graças ao mercado internacional, com altas nas principais bolsas do mundo. Há pouco, indicava alta de 0,71%, enquanto que o Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque - apontava alta de 1,20%, e Dow Jones - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - estava estável. Sobre a queda de 3,38% do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) de ontem, acredita-se que o caso Eduardo Jorge tenha reforçado uma série de outras notícias negativas, embora o cenário econômico para o longo prazo continue bastante favorável. Primeiramente, a Bolsa vinha subindo continuamente no mês, e era natural que muitos investidores vendessem papéis para embolsar o ganho obtido. Além disto, outras más notícias, como a transferência do julgamento do Banespa para o Supremo Tribunal Federal e o relatório negativo do banco Chase sobre a Petrobras (veja matéria a seguir), ajudaram a empurrar as ações ladeira abaixo. O cenário econômico, apesar das turbulências, segue positivo. O IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, da Fundação Getúlio Vargas - de 0,23%, divulgado hoje, ficou abaixo do esperado, compensando o IPC-Fipe - Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP - um pouco mais alto, de 0,33%, também divulgado hoje (veja matéria a respeito no link abaixo). No entanto, imagina-se que o investidor deva esperar a situação estabilizar-se antes de apostar novamente nas ações. Dólar não ultrapassa R$ 1,80 Ontem, também em reação ao caso Eduardo Jorge, o dólar fechou em alta de 0,50%, a R$ 1,8040, após queda pela manhã, o que fez o dólar oficial ser cotado em R$ 1,7972 para hoje. Além do quadro político, o mercado também presta atenção nos próximos indicadores de inflação, já que se espera uma alta nos índices no segundo semestre. Hoje, o mercado de câmbio iniciou as atividades com volume de negócios grande e fluxo favorável ao Brasil. Juros A divulgação do IPCA de junho, de 0,23%, traz alívio ao mercado de juros nesta quarta-feira. O fato desse índice, o qual o governo utiliza para avaliar a meta de inflação, ter apresentado um bom resultado, aliado ao cenário externo calmo, pode abrir espaço para recuo das taxas de juro projetadas no mercado de futuros. Apesar do caso Eduardo Jorge, a previsão dos operadores é que há espaço para quedas das taxas para que elas se ajustem à nova Selic - taxa básica de juros da economia -, reduzida na sexta passada de 17,5% para 17% ao ano.