Mercados ainda céticos com Argentina O mercado financeiro segue em compasso de espera por alguma definição do cenário da Argentina. Ontem houve um ligeiro otimismo por conta de especulações de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) poderia liberar um empréstimo extra ao país vizinho de US$ 6 bilhões a US$ 8 bilhões. Mas hoje há dúvidas de que o fundo oferecerá mais do que a antecipação da parcela de US$ 1,2 bilhão prometida para meados de setembro. E, por conta dessa expectativa, o mercado optou por uma postura cautelosa e reduziu significativamente o volume de negócios. As cotações, no entanto, não variam muito em relação ao fechamento de ontem. Veja os números abaixo. Segundo apurou o correspondente em Washington, Fábio Alves, analistas em Wall Street acreditam que um anúncio formal por parte do FMI em relação à Argentina será feito durante a próxima semana, talvez na segunda-feira. Isso porque Taylor retorna este final de semana a Washington, depois de se reunir novamente hoje com De la Rúa. No entanto, o mercado não conta com o anúncio de dinheiro novo para a Argentina, mas apenas com a antecipação do desembolso de US$ 1,2 bilhão previstos inicialmente para meados de setembro. Para analistas, a liberação de recursos adicionais para o país não estaria totalmente descartada. Mas essa hipótese só seria concretizada dentro de alguns meses se a Argentina cumprir com o acordo de déficit fiscal zero. E é consensual entre analistas que a simples antecipação de US$ 1,2 bilhão não poderá proporcionar qualquer alívio, já que a liberação desse dinheiro já estava prevista, de qualquer maneira, para o próximo mês. O discurso de John Taylor reforçou essa avaliação. Segundo relatou a editora Cynthia Decloedt, o subsecretário do Tesouro não deixou transparecer em nenhuma das declarações feitas até o momento que estejam sendo estudados novos recursos para a Argentina. Declarou apenas ontem, antes de embarcar a Buenos Aires, que o adiantamento de recursos do programa do FMI é "uma boa idéia", segundo a Bloomberg. Também, há pouco, a Casa Branca disse que a Argentina não pediu ajuda bilateral. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4970, com alta de 0,16%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,263% ao ano, frente a 25,192% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,23%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 0,31%.Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,87%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 1,60%.