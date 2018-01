Mercados ainda esperam definição argentina A tensão continua grande em função da evolução da situação argentina. Os mercados aguardam céticos a definição do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um possível empréstimo emergencial ao país. O governo anunciou essa possibilidade nos últimos dias e hoje divulgou que nada sai antes da semana que vem. Os investidores estão céticos, mas reduziram ainda mais os negócios na expectativa das negociações. As cotações também apresentam grande estabilidade. Se a equipe econômica estiver blefando, o resultado será uma deterioração profunda da pequena confiança que ainda impõem ao mercado. Mas, se o dinheiro realmente for liberado - fala-se em até US$ 9 bilhões -, não haverá entusiasmo. A interpretação é que os problemas serão adiados novamente. Ao menos, uma boa notícia. As reservas internacionais da Argentina, que vinham caindo rapidamente, apresentaram leve alta na terça-feira. O número, que era de US$ 21,92 bilhões há um mês, sofreu baixas sucessivas, mas apresentou alta de US$ 180 milhões no último dado divulgado e passou para US$ 17,24 bilhões. Ainda assim, este é apenas um indicador do sistema financeiro, que opera próximo do seu limite, devido ao forte aumento nos saques bancários e operações de compra de dólares. Uma das funções do empréstimo do FMI seria reduzir o risco, bastante próximo, de colapso por causa do nervosismo que atinge o público em geral, causado pela crise econômica. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4670, com queda de 0,08%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,740% ao ano, frente a 23,460% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,61%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 2,28%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,15%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.