Mercados: ainda há incertezas sobre a Argentina O anúncio do pacote financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Argentina no valor de US$ 8 bilhões dá um certo fôlego ao país vizinho, mas não afasta seus problemas. Esta é a opinião da maioria dos analistas que preferem por permanecer em uma posição de cautela, enquanto aguardam a divulgação dos detalhes do acordo e novas medidas por parte do governo argentino. Há pouco, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 75,500 centavos por dólar, com valorização de 12,69%. Já os principais papéis da dívida brasileira são vendidos a 72,000 centavos por dólar, com alta de 3,23% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de câmbio, o dólar comercial está cotado a R$ 2,5250 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,98% em relação ao fechamento das operações ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,19%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,940% ao ano, frente a 24,420% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 5,47%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,18%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 0,54%. Investidores aguardam detalhes do acordo Está prevista para 17h30 uma entrevista do ministro da Economia, Domingo Cavallo, detalhando os termos do acordo fechado com o Fundo ontem à noite. A principal dúvida do mercado diz respeito à "sugestão" feita pelo FMI à Argentina de reestruturação da dívida externa, estimada em US$ 130 bilhões. Segundo os especialistas, a reestruturação da dívida é fundamental para garantir maior volume de recursos internos e permitir ao governo a retomada dos investimentos. Além disso, segundo eles, a reestruturação da dívida precisa ocorrer antes das eleições legislativas de outubro, o que traz um risco político muito grande. Outro motivo de apreensão dos investidores é com um possível fracasso do governo nas negociações com as províncias. Pelo que se conhece até agora do acordo está prevista a redução de repasses da arrecadação fiscal, o que poderia ser mais um entrave à retomada do crescimento econômico. Os governadores já começaram a se manifestar contrariamente. Hoje, o governador da maior província, a de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, se posicionou contra os cortes nos repasses.