Mercados ainda pessimistas com quadro político Esperava-se que o pacote de US$ 30 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil revertesse o clima de pessimismo em relação ao País, mas há uma série de fatores de instabilidade, especialmente política, que impedem uma recuperação. O dólar continua nas alturas enquanto o governo reage. O problema é que o pessimismo é gerado pela desconfiança dos dois principais candidatos à Presidência, de oposição. Ontem comentou-se que José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos mercados, ensaiaria uma tímida reação na pesquisa do Ibope divulgada à noite, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista), apresentaria pequena queda. Porém, o que a sondagem indicou foi um quadro de estabilidade, com pequenas oscilações de todos os candidatos dentro da margem de erro. Para as preferências dos investidores, inclusive, Serra segue em empate técnico com Anthony Garotinho (PSB) num terceiro lugar muito distante dos líderes. Na segunda-feira o presidente Fernando Henrique Cardoso encontrará os quatro principais candidatos para conversar sobre a crise de credibilidade política, o acordo com o FMI e a transição para o próximo governo. Na atual campanha presidencial, os candidatos temem apoiar políticas atuais, pois é sua posição oposicionista que sustenta a preferência do eleitorado, enquanto o mercado pede exatamente garantias de manutenção de contratos, responsabilidade administrativa e política econômica. Deve ser divulgada hoje mais uma pesquisa de intenção de votos. A última esperança dos investidores é que o início do horário eleitoral gratuito em 20 de agosto favoreça Serra, que controla mais de 40% do tempo. Mas a opinião geral dos investidores é de que as chances de virada são pequenas e o quadro sucessório segue muito incerto. Nesse cenário em que a candidatura Serra não decola e os demais candidatos não convencem, as linhas de crédito internacionais secaram e, sem vendedores, o dólar continua nas alturas. Pela primeira vez desde 4 de julho, o Banco Central (BC) não interveio no mercado de câmbio. Rolar títulos cambiais também está saindo caro, pelas taxas de juros pedidas, e o governo tem optado por resgatar papéis, inclusive no mercado internacional. Ontem também foram divulgadas medidas de estímulo à exportação, principalmente a liberação de linhas de financiamento com os recursos do FMI. Mas o fato é que, mesmo com o acordo, não tem entrado dólar no mercado, o que pressiona as cotações. No exterior, o Fed - banco central dos Estados Unidos - manteve a taxa de juro básico inalterada em 1,75% ao ano, mas indicou tendência de queda. O juro está no nível mais baixo em 40 anos, e, em termos reais (descontada a inflação), aproxima-se de zero. Mas as preocupações de que a crise no mercado acionário possam afetar a economia, que vem se recuperando sem muita força, pode levar o governo a baixar ainda mais os juros. Amanhã vence o prazo dado pelo governo norte-americano para que presidentes de 945 empresas norte-americanas confirmem os balanços atuais e passados, sob pena de sanção pessoal. Mas ainda surpreende o pequeno número de confirmações, o que mantém os investidores muito cautelosos. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1650 nos últimos negócios do dia, em alta de 0,48% em relação às últimas operações de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 23,200% ao ano, frente a 23,100% ao ano segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,87% em 9444 pontos Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 2,38% (a 8482,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - caiu 2,87% (a 1269,28 pontos). O euro fechou a US$ 0,9860; uma alta de 0,25%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 1,30% (366,73 pontos).