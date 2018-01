Mercados: ajuda à Argentina ainda é incerta O mercado está em compasso de espera, aguardando, ainda com muitas incertezas, a concretização de um novo empréstimo internacional à Argentina. Uma equipe econômica argentina viajou hoje para os Estados Unidos, a fim de reunir-se com representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) amanhã. Analistas acreditam que, caso esta ajuda não se confirme, o mercado deve reagir de forma muito negativa. Há pouco, o dólar comercial era vendido a R$ 2,4640, com baixa de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta queda de 0,09%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,620% ao ano, frente a 23,460% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 2,10%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 0,37%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 0,68%.