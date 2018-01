Mercados: ajuda externa pode segurar Argentina A ida do subsecretário do Tesouro norte-americano, John Taylor, a Buenos Aires trouxe esperanças de que seja aprovada uma ajuda financeira adicional à Argentina. Ainda não há nada confirmado, mas surgem alguns sinais, o que mantém os mercados em alerta. Não houve muita variação nas cotações, mesmo porque não se sabe se a medida seria capaz de solucionar os problemas do país. A disposição de governos estrangeiros e organismos internacionais para conceder novos créditos depois do pacote de US$ 40 bilhões aprovado em dezembro do ano passado não é grande. Mas o impacto de uma desvalorização cambial e de uma moratória podem trazer ainda maiores problemas. A questão é que cerca de 60% das dívidas do país estão denominadas em dólar. Só o governo tem 95% de seus débitos atrelados à moeda norte-americana. Uma alta pronunciada do dólar teria um efeito devastador sobre a economia. Mas analistas identificam exatamente o câmbio fixo como a raiz da crise argentina. O peso está claramente sobrevalorizado, prejudicando a competitividade dos produtos argentinos. Essa seria a causa da profunda recessão que o país atravessa há mais de três anos e o fator que impede a retomada do crescimento econômico. Assim, com a armadilha que a Argentina vive, é difícil imaginar que a entrada de novos recursos tenha efeito prolongado. Por isso, deve haver algum alívio, mas não solução definitiva da crise. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4930, com queda de 0,08%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,192% ao ano, frente a 25,300% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,57%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,88%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,39%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,92%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.