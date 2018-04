Mercados aliviados com queda do petróleo A possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio e alguns sinais de avanço nas relações entre EUA e palestinos ajudaram a acalmar os mercados durante a manhã. As notícias amenizaram o impacto da decisão tomada ontem pelo Iraque de suspender as exportações de petróleo por um mês, que puxou para cima os preços do óleo. Esta manhã, o movimento foi inverso. As cotações já começaram o dia em baixa. No ínicio da tarde, o preço do petróleo, em Londres, recuava 2,85%, cotado a US$ 26,25. Na Nymex, em Nova York, a queda era de 2,34%, com o barril negociado a R$ 25,92. O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, decidiu antecipar sua chegada a Jerusalém para o final de quinta-feira e já recebeu sinal verde de Israel para se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Pela manhã, Powell, que está visitando alguns países árabes, disse esperar um acordo que leve à criação do Estado palestino. Pressionado pelos EUA, Israel está retirando suas tropas de duas cidades palestinas, embora tenha invadido uma outra esta manhã. No cenário interno, a crise entre o governo e o PFL continua no foco de atenção dos mercados. Os investidores aguardam a votação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Porém, esta votação depende da desobstrução da pauta de votações da Câmara dos Deputados - processo que vem sendo prejudicado pela crise entre o PSDB e o PFL. Veja os números do mercado Às 14h44, o dólar comercial está cotado a R$ 2,2900, a cotação máxima do dia, mas ainda em queda em relação aos últimos negócios de ontem. A baixa é de 0,13%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM& F) pagam juros de 18,350% ao ano, frente a 18,360% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,01%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,04%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera em baixa de 1,89%. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 1,33%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.