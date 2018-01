Mercados: alta forte no dólar e juros Os mercados financeiros tiveram uma manhã de forte instabilidade em função do cenário na Argentina. O dólar comercial chegou ao final da manhã cotado a R$ 2,177, com alta de 2,16% sobre o fechamento de sexta-feira. Para acalmar os investidores e elevar o volume de moeda norte-americana no mercado, o Banco Central (BC) teve uma ação agressiva e anunciou um leilão de títulos cambiais de seis meses. Em função disso, o dólar recuou e há pouco estava cotado a R$ 2,1370 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,28% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Esta é a segunda intervenção do BC no mercado de câmbio desde que a tensão com o cenário externo aumentou. Na quinta-feira da semana passada, o BC vendeu moeda norte-americana também com o objetivo de aumentar o volume de dólares e, com isso, conter a escalada a moeda. O efeito, a princípio, é de recuo das cotações. Mas, o cenário na Argentina é cada vez mais preocupante e as cotações podem voltar a subir. Os analistas avaliam que o problema argentino é estrutural, ou seja, o país precisa crescer, cortar gastos públicos e readquirir a confiança dos investidores, independente de quem será o coordenador dessa ação. A paridade cambial também é outro problema, segundo os analistas. O mercado de juros também sofre as influências negativas do cenário argentino. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 18,350% ao ano, frente a 17,800% ao ano registrados ontem. Estados Unidos O desempenho das bolsas de Nova York, aliado à instabilidade provocada pela situação argentina, prejudica, o resultado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que opera em queda de 2,76%. A Nasdaq - bolsa dos EUA que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - está em queda de 0,77% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,14%.