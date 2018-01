Mercados animam-se com elétricas e Argentina A imprensa argentina divulgou que o pacote econômico argentino deva ser anunciado no final de semana. A expectativa é que o governo consiga novamente ganhar tempo com essas medidas. Por outro lado, empresas do setor elétrico, por razões particulares, tiveram altas muito expressivas, puxando o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O destaque do dia foram as ações da Celesc e Cesp, com altas de 20% e 20,37%, respectivamente. Falou-se no mercado que a empresa de Santa Catarina tem grandes chances de ter sua dívida federalizada. Outro boato foi que o governo do Estado de São Paulo considera retomar o processo de privatização da Cesp. De maneira geral, o dia foi de altas na Bolsa. Das 51 ações que compõem o Ibovespa, apenas seis operaram em baixa. O relativo otimismo dos investidores, que também se estendeu ao mercado de juros e de dólar, deveu-se em grande parte às notícias sobre o pacote argentino. Aparentemente, os governadores provinciais estariam próximos de um acordo com o governo central sobre a redução dos repasses de verbas. Também espera-se redução nos salários do funcionalismo e dos aposentados, além do cancelamento do décimo terceiro salário. O governo também deve anunciar uma renegociação de parte das dívidas interna e externa. Mesmo com a dureza do ajuste, ele não será profundo o suficiente para tirar a Argentina da crise, mas deve garantir o déficit zero por mais algum tempo. Os investidores ainda mantêm a previsão de quebra do país, mas a data foi novamente adiada, trazendo algum alívio momentaneamente. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,7350, com queda de 0,91%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 22,640% ao ano, frente a 23,050% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 3,07%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou praticamente estável, em alta de 0,06%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,45%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,12%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.